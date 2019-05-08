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مسلسلات رمضان 2019.. رغم زواجهما نور الشيخ وخالد الشاعر لا يروقان لبعضهما في "دفعة القاهرة"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:57 ص
مسلسلات رمضان 2019.. رغم زواجهما نور الشيخ وخالد الشاعر لا يروقان لبعضهما في دفعة القاهرة
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شيماء عطية
 
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يشارك كل من المذيع البحريني خالد الشاعر وزوجته المذيعة والفنانة البحرينية نور الشيخ في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة".


ورغم زواجهما في الواقع، إلا أنهما لم يروقان لبعضهما ضمن أحداث المسلسل، حيث تجاذبا الاثنان أطراف الحديث لأول مرة في مطار القاهرة، وتعالت أصواتهما نتيجة اختلافهما حول حقيبتيهما التي لها نفس اللون، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى من العمل.


"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني.


 ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

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