مسلسلات رمضان 2019.. رغم زواجهما نور الشيخ وخالد الشاعر لا يروقان لبعضهما في "دفعة القاهرة"

يشارك كل من المذيع البحريني خالد الشاعر وزوجته المذيعة والفنانة البحرينية نور الشيخ في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة".





ورغم زواجهما في الواقع، إلا أنهما لم يروقان لبعضهما ضمن أحداث المسلسل، حيث تجاذبا الاثنان أطراف الحديث لأول مرة في مطار القاهرة، وتعالت أصواتهما نتيجة اختلافهما حول حقيبتيهما التي لها نفس اللون، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى من العمل.





"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني.



