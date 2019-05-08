للعام الثاني على التوالي.. رانيا منصور ممثلة شهيرة في رمضان





تجسد الفنانة الشابة رانيا منصور دور فنانة شهيرة تُدعى "زيزينيا"، والتي تحاول الانتحار غرقًا في النيل، لكن مبتعث كويتي ينقذها ضمن أحداث المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" والذي يشارك في السباق الرمضاني هذا العام، وذلك للعام الثاني على التوالي بعدما جسدت العام الماضي شخصية درية سليم وهي ممثلة شهيرة ضمن أحداث مسلسل "اختفاء" والتي لعبت بطولته نيللي كريم.





"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني.





ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.