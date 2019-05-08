وزارة الثقافة اليمنية تعيد تأهيل دور السينما في عدن (صور)
الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:36 ص
سعد نبيل
Advertisements
Advertisements
أجرى وزير الثقافة اليمنية مروان دماج، جوله تفقدية بمبنى سينما أروى بمدينة كريتر، وسينما ريجل بخور مكسر، كما حرص الوزير على متابعه اوضاعهم وما تحتاجة لاعادة تأهيلهم.
واكد دماج، في تصريحات صحفيه، أن الوزارة ستباشر عقب إجازة العيد إعادة تأهيل المرافق والمراكز الثقافية المصممة بشكل حديث حيث اعتمدت الخطة إعادة تأهيل المرافق والدور الثقافية في مدينة عدن ضمن خطة الحكومة للعام 2019م، للقيام بدورها الفكري والتنويري.
وشهدت الجولة حضور وكيل الوزارة بدر الصلاحي، ووليد مهد المدير التنفيذي لصندوق التراث، ومحمد عبد الله حسين مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة عدن .
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- خالد أبو النجا يزور آثار الأقصر على هامش مشاركته في مهرجان السينما (صور)
- بعد إقرار "السينما".. وهيئة الترفيه تُبارك وتؤكد: تنوع اقتصادي
- مستخدمو مواقع التواصل يتداولون صورة لترخيص دور السينما في السعودية
- عاجل.. تدشين أول حساب رسمي وموثق للسينما السعودية عبر "تويتر".. هذه أول تغريدة
- رسميًا.. تدشين أول حساب للسينما السعودية على "تويتر"
- متخصصون يطالبون بترجمة الأفلام المصرية للغات الأجنبية المنتشرة بأفريقيا
- أوقات الصلاة وعروض العوائل.. هنا بعض ضوابط صالات السينما بالسعودية
- وزارة الثقافة تعيد هيبة التراث السينمائي محليًا وعالميًا
- "الثقافة اليمنية" تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب