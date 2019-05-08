وزارة الثقافة اليمنية تعيد تأهيل دور السينما في عدن (صور)





أجرى وزير الثقافة اليمنية مروان دماج، جوله تفقدية بمبنى سينما أروى بمدينة كريتر، وسينما ريجل بخور مكسر، كما حرص الوزير على متابعه اوضاعهم وما تحتاجة لاعادة تأهيلهم.





واكد دماج، في تصريحات صحفيه، أن الوزارة ستباشر عقب إجازة العيد إعادة تأهيل المرافق والمراكز الثقافية المصممة بشكل حديث حيث اعتمدت الخطة إعادة تأهيل المرافق والدور الثقافية في مدينة عدن ضمن خطة الحكومة للعام 2019م، للقيام بدورها الفكري والتنويري.



