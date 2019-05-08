أحلام الجريتلي تجسد كوكب الشرق.. ورانيا منصور ممثلة شهيرة في "دفعة القاهرة"





جسدت الفنانة أحلام الجريتلي، شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، حيث تسلل أحد الطلبة الكويتين المبتعثين للدراسة بمصر، لمنزلها ليعزف لها على العود، لكنها لم تقتنع بموهبته ونصحته بالتركيز على دراسته.





ولعبت الفنانة الشابة رانيا منصور دور فنانة شهيرة تُدعى "زيزينيا" والتي تحاول الانتحار غرقًا في النيل، لكن مبتعث كويتي ينقذها.



