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قيادات وزارة الثقافة اليمنية تؤدي واجب العزاء لأسرة الفنان المسرحي فيصل علي بحصوا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:15 ص
قيادات وزارة الثقافة اليمنية تؤدي واجب العزاء لأسرة الفنان المسرحي فيصل علي بحصوا
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سعد نبيل
 
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قام وزير الثقافة اليمنية مروان دماج، بصحبه وكيل وزارة الثقافة بدر الصلاحي ومجموعة من قيادات الوزارة، مساء أمس، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الفنان المسرحي الكبير فيصل علي بحصوا، الذي وافاه الاجل أمس، بمرض عضال.


ويعد الفقيد عليه الرحمة من صفوة المبدعين اليمنيين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي طوال مشوار حياته وفي مرحلة بناء الدولة أنيط بالفقيد إدارة "المسرح العسكري" التابع للدائرة السياسية للقوات المسلحة. 


ولروعة أعماله المسرحية وحصيلة ماقدمه ومشاركاته الفنيه في جل بالمهرجانات المسرحيه في الداخل والخارج مؤلفا ومخرجا أطلق عليه لقب "عميد المسرح اليمني" حتى وفاته.


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