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دورة الساحة الشعبية ببني سويف تاريخ شاهد على إبراز اللاعبين الموهوبين

الأربعاء 08/مايو/2019 - 05:03 ص
دورة الساحة الشعبية ببني سويف تاريخ شاهد على إبراز اللاعبين الموهوبين
دورة الساحة الشعبية ببني سويف
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محمد الحسيني
 
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تعتبر الدولة الرمضانية بالساحة الشعبية بمحافظة بنى سويف أشهر الدورات الرمضانية التاريخية الكروية بالمحافظة ، حيث تعتبر الدورة هى الأقدم تاريخيا حيث شهدت على مدار السنوات الماضية تألق العديد من اللاعبين الذين نجحوا فى جذب الانتباه والانضمام للفرق الكبرى.

 

ويعتبر أبرز اللاعبين الذين شاركوا بتلك الدورات، محمد شاكر ، مصطفى ابو ليله ، على خليل ، سعيد سيد ، محسن زناتى، حمد سعد ، حسين عبد الجيد ، محمد شاكر ، الراحل حسين السيد ، جبر محمد، حسن سيد.

 

وافتتح أحمد سرور وكيل مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف ومصطفى إبراهيم وكيل إدارة الرياضة وإبراهيم دهشان وكيل إدارة الشباب فعاليات أفتتاح الدورة الرمضانية التى تأتى تحت مسمى المرحوم الراحل اللواء سمير حافظ وذلك تحت رعاية محمود أبو عزوز عضو مجلس النواب عن بندر ومركز بنى سويف.

 

ويشارك بالبطولة 16 فريقا بنظام الدورى وتختتم فعاليتها 25 رمضان.

 

وذلك بإشراف اللجنة المنظمة للدورة المكونة من ميشيل فؤاد ومحمد عبد الجليل ومحمد أبو طالب ومصطفى كيلو إدارى الدورة.

 

ولجنة الحكام بقيادة حمدى سعد ويدير مباريات الدورة طاقم تحكيم مكون من سيد شلبي ووائل عبد العال.

 

دورة الساحة الشعبية ببني سويف تاريخ شاهد على إبراز اللاعبين الموهوبين
دورة الساحة الشعبية ببني سويف تاريخ شاهد على إبراز اللاعبين الموهوبين
دورة الساحة الشعبية ببني سويف تاريخ شاهد على إبراز اللاعبين الموهوبين
دورة الساحة الشعبية ببني سويف تاريخ شاهد على إبراز اللاعبين الموهوبين
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المزيد عن: رياضة دورة الساحة الشعبية ببني سويف الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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