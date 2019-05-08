أرنولد: الكل سيتذكر هذه اللحظة التاريخية
الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:59 ص
ريهام عبد المحسن
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أشاد ترينت ألكسندرأرنولد نجم ليفربول باكتساح برشلونة برباعية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية وأكد أن الكل سبتذكر تلك اللحظة.
وقال أرنولد في تصريحات نقلتها شبكة هيئة
الإذاعة البريطانية بي بي سي : "كان الأمر غريزيًا فقط، يتوجب أن تلاحظ الفرص
المتاحة، فينالدوم لاعب من الطراز الرفيع، سجل هدفين، الكل سيتذكر هذه اللحظة".
واختتم أوريجي تصريحاته قائلاً :
"الأمر تعلق أكثر بالفريق، أدّينا بشكل جيد حقًا. كنا ندرك أنها ستكون ليلة مميزة،
قاتلنا فيها بشدة".
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