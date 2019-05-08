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روبرتسون: آمنا بقدرتنا على إحداث المفاجأة

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:49 ص
روبرتسون: آمنا بقدرتنا على إحداث المفاجأة
ليفربول
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ريهام عبد المحسن
 
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علق أندي روبرتسون نجم ليفربول على قيام نجم برشلونة لويس سواريز بعرقلته مرتين وذلك عقب اكتساح برشلونة برباعية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية.

 

وقال روبرتسون في تصريحات لشبكة بي تي سبورت عقب اللقاء تعليقا على سلوك سواريز : "من سيذهب إلى النهائي؟ نحن، هذا كل ما يهم، فينالدوم دخل بدلًا مني وأحرز هدفين. لا أهتم بسواريز في هذه اللحظة".

 

وأضاف: "قلتها مرات عدة لكن يا له من فريق، نؤمن بأنفسنا، الناس استبعدونا، لكننا آمنا أنه في حال حظينا ببداية جيدة يمكننا إنجاز المهمة".

 

واختتم روبرتسون تصريحاته قائلاً : "أليسون قام بتدخلات لا تصدق، نأمل أن ندخل يوم الأحد أمام وولفرهامتبون في الدوري مفعمين بالطاقة، الأمر ليس في أيدينا لكننا رأينا أمورًا غريبة تحدث، خصوصًا الليلة".

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