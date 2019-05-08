هل تسببت غادة عبد الرازق في قتل أطفالها؟





ويخبر شحاته، غادة عبد الرازق بهذا الأمر لتقوم بينهم خناقة، ثم يغريها بالمال. ثم تذهب الزوجته "مرة"، إلى قبر والدتها "سنية"، وتشتكي لها ما حدث مع زوجها "شحاتة".



وتجد مُرة أطفالها الثلاثة «موتى» جرّاء تناولهم «البوتاس»، وتشيع القرية جنازة الأطفال الثلاثة الذي لقوا حتفهم فجأة بشكل مغاير للأحداث، فيما تلقي الشرطة القبض عليها بتهمة الاهمال فى أولادها.

مسلسل "حكاية مرة" للمنتج طارق صيام، من تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب غادة عبد الرازق كل من أحمد صفوت وعبد الرحمن أبو زهرة ومنال سلامة وعبير منير، بالإضافة لعدد من الفنانين الشباب



بدأت أحدث الحلقة الثانية من مسلسل "حدوتة مرة" وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، بعرض من الخواجة على زوج غادة عبد الرازق،" مرة"، ببيع ابنتها الصغرى حديثة الولادة لشخص عقيم مقابل 50 ألف جنيه.