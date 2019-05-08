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رضا عبد العال يكشف مفاجأة مدوية عن حلقته في "رامز في الشلال" (فيديو)

الأربعاء 08/مايو/2019 - 04:45 ص
رضا عبد العال يكشف مفاجأة مدوية عن حلقته في رامز في الشلال (فيديو)
رضا عبد العال
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أحمد عبد الحفيظ
 
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كشف رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك حقيقة فبركة مشاهد حلقته في برنامج "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال والذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم.

 

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" مع الإعلامي إبراهيم فايق: " أقسم بالله أول مشوفت الغوريلا الدنيا اسودت في عينيا".

 

وتابع: " سيبك من أي حد بيقول أن حلقتي مع رامز جلال متفبركة ، أنا أول ما الناس جريوا وشوفت الغوريلا الدنيا بقت سودة".

 

وأضاف: " بنتي عيطت أول مشافت الحلقة وأخبرتني أني لابد أن أرفع قضية على رامز جلال".


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