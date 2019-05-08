شمس: فضل شاكر هددني بالقتل.. ولا أحب أحلام







وعلى جانب آخر، كشفت "شمس" خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة النهار، أن المطرب فضل شاكر تحدث إليها هاتفيا، وهددها بالقتل، معبرة عن استيائها منه بعد اعتزاله الفن وتكفيره الناس.





وفي سياق آخر، أكدت مرضها بفقدان الذاكرة، هي المحطة التى لا يمكن نسيانها إطلاقا.





وجددت تأكيدها أنها لم تندم على أى شىء قامت به فى حياتها، وبخاصة أن أى فعل حتى وان كان خطأ تخرج منه برسالة تتعلم منها.



برنامج "عايشة شو" تقديم المذيعة التونسية عائشة، يوميًا فى رمضان على قناة "النهار".

قالت المطربة الكويتية شمس، أنها لا تحب المطربة أحلام، مضيفة: "أنا مثل الجمهور معرفش إيه خلافى معها".