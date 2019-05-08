فينالدوم يعلق على ثنائيته في برشلونة

أعرب جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول عن سعادته عقب اكتساح برشلونة برباعية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية وتسجيله لهدفين في المباراة.

وقال فينالدوم في تصريحات نقلتها شبكة بي تي سبورت عقب نهاية اللقاء: "كنت غاضبًا جدًا لأن المدرب وضعني على الدكة، حاولت فقط أن أساعد فريقي، أنا سعيد لأنني تمكنت من ذلك بتسجيل هدفين".

واختتم فينالدوم تصريحاته قائلاً: "إنه أمر لا يصدق، بعد المباراة في إسبانيا كنا واثقين من إمكانية الفوز بهذه النتيجة، الناس في الخارج شككوا بنا واعتقدوا أنه لا يمكننا إنجاز الأمر، لكننا مرة أخرى أظهرنا أن كل شيء يمكن تحقيقه في كرة القدم".