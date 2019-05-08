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كلوب يستهدف نجم ريال مدريد

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:55 ص
كلوب يستهدف نجم ريال مدريد
يورجن كلوب
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محمد أيمن
 
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أكدت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تسعى إلى تدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل استمرار الفريق في المنافسة على جميع الألقاب الممكنة محلية كانت أو قارية.

 

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يسعى إلى التعاقد مع الدولي ماركو أسينسيو متوسط ميدان الملكي على الرغم من أن فلورينتينو بيريز رئيس الريال يتمسك ببقاء اللاعب اليافع ويرى أنه مستقبل الفريق.

 

وكان الليفر قد حاول ضم اللاعب صاحب ال23 عاماً في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لكنه فشل ولم ينجح ليكرر كلوب محاولته لضمه الفترة المقبلة.

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