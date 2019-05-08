جورج قرداحي يتحدث خلال "اسم مصر" عن بطل أشرف على تدمير "خط بارليف"





لقب فى روسيا بالجنرال الذهبي أثناء دراسته في إحدى الدورات العسكرية التثقيفية، بالأكاديمية العسكرية العليا، وشغل منصب رئيس أركان سلاح المدفعية، ثم رئيسًا لأركان القيادة العربية الموحدة عام 1964.





حدد يوم 8 مارس عام 1969، لتدمير خط بارليف، واستشهد يوم 9 مارس الذي أصبح يوم الشهيد.





وطلب "قرداحي" من المشاهدين اختيار اسم هذا البطل، من بين هذه الأسماء وهم الفريق عبد المنعم رياض، اللواء فؤاد ذكرى، اللواء محمد عبد الغني الجمصي.





قدم المذيع جورج قرداحي، ثانى حلقاته من برنامج "اسم مصر" عن بطل استشهد فى الحرب، ولد عام 1919، في طنطا وترك كلية الطب والتحق بالكلية الحربية وتم منحه وسام الجدارة الذهبي لقدراته العسكرية.