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نشأت الديهي: الإخوان مثل عائلات اليهود لا يزوجون بناتهم إلا لشباب الجماعة

الأربعاء 08/مايو/2019 - 07:24 ص
نشأت الديهي: الإخوان مثل عائلات اليهود لا يزوجون بناتهم إلا لشباب الجماعة
الإعلامي نشأت الديهي
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نعيم يوسف
 
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عائلات عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمون لا يزوجون بناتهم إلا لشباب من الجماعة فقط، حرصا على عدم دخول غرباء بينهم، والحفاظ على مرجعيتهم الدينية.

وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر" المذاع علي فضائية "TEN"، أن الكثير من العائلات الإخوانية تحافظ على كيانها العضوي، ظنا منها أنها تجافظ على هويتها الثقافية والدينية.

ولفت إلى أن هناك عائلات مثل عائلات البنا، والهضيبي، وقطب، وعشماوي، موضحا أن كل "عائلة من تنظيم الإخوان تحافظ على هويتها، حيث لا يزوجون بناتهن إلا من أبناء التنظيم، تحولوا وكأنهم في حارة اليهود".
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