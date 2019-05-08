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عاجل.. الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:36 ص
عاجل.. الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا
ادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين عبدالهادي المنصوري، رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وجاء في نص الأمر الملكي رقم : أ / 308":
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم "أ /90" بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م /10" بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم " 33" بتاريخ 11/2/1426هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم "26739" بتاريخ 16/5/1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم "أ/14" بتاريخ 3/3/1414هـ.

وأصدر قرارًا بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
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