عاجل.. الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين عبدالهادي المنصوري، رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.





وجاء في نص الأمر الملكي رقم : أ / 308":

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم "أ /90" بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م /10" بتاريخ 18/3/1391هـ.





وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم " 33" بتاريخ 11/2/1426هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم "26739" بتاريخ 16/5/1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم "أ/14" بتاريخ 3/3/1414هـ.





وأصدر قرارًا بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.