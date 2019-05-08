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مسلسلات رمضان 2019.. دنيا سمير غانم تساعد فتحي عبد الوهاب في الوصول لحبيبته

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:31 ص
مسلسلات رمضان 2019.. دنيا سمير غانم تساعد فتحي عبد الوهاب في الوصول لحبيبته
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مريم الشريف
 
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استطاعت "بيلا" والتي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، في أحداث مسلسل "بدل الحدوته 3"  أن تُوقع  "سلمى" والتي تقدمها الفنانة جيهان خليل فى حب "رمزي" فتحي عبد الوهاب.

وبدأت أحداث الحلقة، بشراء لوحة مزيفة، وبيعها في معرض "سلمى"، والتى استعانت بفنان للتأكد من إذا كانت مزيفة أم أصلية، وحضر "رمزي" المعرض، وحينما شاهد اللوحة عبر عن استيائه منها، وهذا ما أعجب "سلمى" التى اتفقت معه في الرأى وأعجبت بصراحته العلنية.

"بدل الحدوته 3" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

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