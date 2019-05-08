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شهر الحسم.. ماذا ينتظر عشاق الكرة في رمضان؟

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:03 ص
شهر الحسم.. ماذا ينتظر عشاق الكرة في رمضان؟
ليفربول
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منى العوضي
 
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يشهد شهر رمضان المبارك عدداً من المباريات البارزة والحاسمة في مختلف البطولات والتي سوف تنال مشاهدات ومتابعات كبيرة من محبي كرة القدم حول العالم.

 

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الفجر الرياضي" أبرز المباريات التي يمكن مشاهدتها والاستمتاع بها خلال شهر رمضان:

 

- دوري أبطال أوروبا:

أياكس × توتنهام: يوم الأربعاء 8 مايو بإياب نصف نهائي دوري الأبطال

 

نهائي دوري الأبطال: يوم 1 يونيه (27 رمضان) على ملعب واندا ميتروبوليتانو

 

- نهائي كأس الكونفدرالية:

الزمالك × نهضة بركان: الذهاب يوم الأحد 19 مايو (14 رمضان) في المغرب والإياب 24 مايو (19 رمضان)

 

- نهائي كأس إيطاليا:

أتلانتا × لاتسيو: يوم الأربعاء 15 مايو (10 رمضان) على استاد الأولمبيكو

 

- نهائي كأس ألمانيا:

لايبزيج × بايرن ميونيخ: يوم 25 مايو (20 رمضان) على ملعب الأولمبي برلين

 

- نهائي الدوري الأوروبي:

سيكون النهائي يوم 29 مايو على ملعب باكو الأولمبي (24 رمضان)

 

- جولة حسم الدوري الانجليزي:

مانشستر سيتي × برايتون: يوم الأحد 12 مايو (7 رمضان)

ليفربول × وولفرهامبتون: يوم الأحد 12 مايو (7 رمضان)

 

- الدوري الإيطالي:

نابولي × إنتر ميلان: يوم الأحد 19 مايو (14 رمضان)

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