"التعليم" تعمم استبيان لتجميع آراء المعلمين للاستعانة بها في وضع المناهج الجديدة (مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا تم توزيعه على جميع المديريات التعليمية، أكدت خلاله أنه سيتم نشر استبيان على المعلمين بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.





وقالت الوزارة في الخطاب الذي حصلت "الفجر" على نسخة منه، إن هذا البيان يعمل على تجميع آراء المعلمين للاستعانة بها أثناء وضع المناهج الجديدة خلال الأعوام المقبلة، ويأتي ذلك في إطار نشر ثقافة النظام التعليمي الجديد.