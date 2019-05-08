في ذكرى استشهاده.. البابا تواضروس يترأس عشية مارمرقس بالإسكندرية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، صلاة عشية عيد القديس مرقس الرسول بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.





وشارك قداسته الصلاة أصحاب النيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا بافلي، أسقف عام كنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد كبير من كهنة الإسكندرية مع خورس شمامسة الكنيسة وعدد كبير من شعب المدينة.





وألقى قداسة البابا عظته في عشية عيد مارمرقس بالإسكندرية، والورود تزين الكنيسة المرقسية احتفالًا بكاروز الديار المصرية.