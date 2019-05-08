خيري بشارة ينشر مشهدا لمحسنة توفيق وهي تغني في "أهل إسكندرية" (فيديو)





نشر المخرج خيري شلبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشهد للفنانة محسنة توفيق وهي تغني "يا دنيا يا غرامي" بصحبة البيانو، ضمن أحداث مسلسل "أهل إسكندرية" الممنوع من العرض.





وأهدى "خيري" العمل لروحها الطاهرة، حيث كتب: "محسنة توفيق: تخيلي الدور الوحيد اللي أنا مشفتش أنا عملته إزاي تمامًا هو أهل إسكندرية... لأني ما شفتهوش... حزعل قوي لو مت من غير ما أشوفه".





( إلي روحك الطاهرة منك لك إهدي ذلك القدر الضئيل الذي في حوزتي من موهبتك الفذة... فلترقدي في سلام)".





"أهل إسكندرية" يشارك في بطولته كل من: هشام سليم وعمرو واكد وبسمة، تأليف بلال فضل، من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي، وإخراج خيرى بشارة.





وتوفيت محسنة توفيق مساء الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ٧٩ عامًا، بعد رحلة عطاء طويلة في عالم الفن.



