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الترسانة يستغني عن 7 لاعبين

الأربعاء 08/مايو/2019 - 02:50 ص
الترسانة يستغني عن 7 لاعبين
الترسانة
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شيماء الجلاد
 
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قام مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد بالاستغناء عن 7 لاعبين بعد إنتهاء موسم 2018/2019.

 

وجاءت قائمة الراحلين عن صفوف الفريق كالأتي " حماده الدسوقي، ومحمود حربي، وسيد حمدي، وهارون إسماعيل ، وأحمد أنيس ، ومحمد رجب ريعو ، ورضا العزب" .

 

ويبحث مجلس إدارة نادى الترسانة فى الإستغناء عن الثنائى " محمود شاكر ، ورزاق ابوبكر "، وذلك بالإضافة الى إنتهاء إعارة محمود السيد كشلط ، وعمار شحاته ، وحكيم الابى وعودتهم لأنديتهم .

 

يذكر أن الترسانة لم يتعاقد مع مدير فنى حتى الآن عقب فشل المفاوضات مع فاروف جعفر للخلاف حول المقابل المادي.

 

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