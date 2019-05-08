الترسانة يستغني عن 7 لاعبين
الأربعاء 08/مايو/2019 - 02:50 ص
شيماء الجلاد
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قام مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد بالاستغناء عن 7 لاعبين بعد إنتهاء موسم 2018/2019.
وجاءت قائمة الراحلين عن صفوف الفريق كالأتي
" حماده الدسوقي، ومحمود حربي، وسيد حمدي، وهارون إسماعيل ، وأحمد أنيس ، ومحمد
رجب ريعو ، ورضا العزب" .
ويبحث مجلس إدارة نادى الترسانة فى الإستغناء
عن الثنائى " محمود شاكر ، ورزاق ابوبكر "، وذلك بالإضافة الى إنتهاء إعارة
محمود السيد كشلط ، وعمار شحاته ، وحكيم الابى وعودتهم لأنديتهم .
يذكر أن الترسانة لم يتعاقد مع مدير فنى
حتى الآن عقب فشل المفاوضات مع فاروف جعفر للخلاف حول المقابل المادي.
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