تصريح صادم من مدرب برشلونة بعد الخروج المهين من دوري الأبطال

أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن حزنه عقب الخسارة برباعية نظيفة من ليفربول في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب المباراة :"ﺇﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﻋﺒﺔ لنا ﻭﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻨﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻨﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺍﺑﻊ، ﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻳﻼﻣًﺎ أن ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ تكرر مرة أخرى".

وأضاف :"ﺍﺷﺘﻌﻠﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﻴﻦ ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮﻝ، ﻓﻘﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻧﻘﺎﻭﻡ ﻭﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ".

وتابع :"ﺇﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻣﺆﻟﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻧﺎ، ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺩﺓ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ".

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً :"ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ، ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ".