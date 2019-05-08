"فضائل شهر رمضان"| الصوم نصف الصبر ورائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (فيديو)

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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من" الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه" وتتنزل فيه الرحمات، ويتسابق فيه العباد في الطاعات وفي الخيرات وتسلسل فيه الشياطين، يقول الله تعالى في سورة البقرة {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".



تقدم لكم بوابة الفجر مجموعة من الحلقات عن فضائل شهر رمضان على مدار الشهر من خلال علماء الأزهر الشريف وأئمة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر في معلومات خفيفه يوميا.



ما هو جزاء الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟

يجيب الشيخ جمال عواد وكيل مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر قائلا، إن الله سبحانه وتعالى اختص الصيام بالتشريف والتعظيم بالنسبة إليه؛ لأن الصوم سر في النفس وليس عملًا يشاهد.



وأضاف عواد، أن الصيام نصف الصبر، وأن ثوابه جاوز قانون التقدير والحساب، لافتًا إلى أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.



وسنقدم لكم على مدار شهر رمضان المبارك، نصائح ومعلومات جديدة مع نخبة من علماء ومشايخ الأزهر الشريف وأئمة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر عن أهم وجزاء الصائم وفضائل الشهر الكريم.