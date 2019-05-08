بوسكيتس: لم نتعلم من درس روما

أعرب سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة عن أسفه عقب الخسارة برباعية نظيفة من ليفربول في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة وأكد أن الخورج على يد روما الموسم الماضي تكرر اليوم.

وقال بوسكيتس في تصريحات عقب اللقاء : "ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻴﺌًﺎ ﺍﻵﻥ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻛﺎﺀ ﻣﻨﺎ، ﻧﻌﺘﺬﺭ ﻟﻠﻤﺸﺠﻌﻴﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪًﺍ ﺃﻥ ﺗﺴﻘﻂ ﻫﻜﺬﺍ".

وأضاف : "ﺿﻐﻄﻬﻢ ﻛﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﻃﻴﻦ، ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ، ﻧﻌﺘﺬﺭ، ﺑﻌﺪ ﺭﻭﻣﺎ، ﺗﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ".

واختتم بوسكيتس تصريحاته قائلاً : "ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﺎ، ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮﺹ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ".