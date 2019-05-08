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كلوب يكشف سبب الفوز على برشلونة

الأربعاء 08/مايو/2019 - 02:23 ص
كلوب يكشف سبب الفوز على برشلونة
كلوب
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول طريقة اكتساح فريقه لبرشلونة برباعية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية.

 

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أخبرت الأولاد أن كل شي۽ في كرة القدم ممكن وان لا شيء مستحيل حتي لو كنا نعاني من غيابات وإصابات، لن نشتكي أبداً، كانوا قادرين وانا كنت واثق إنهم يمكنهم أن يفعلوها".

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