رئيس حزب المؤتمر يعيين "الجزار" رئيسا للجنة التحرير والنشر الصحفي

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أصدر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، قرارًا بتعيم أحمد خالد ممدوح، أمينًا عامًا مساعدًا وعضوًا بالمجلس الرئاسي للحزب، وتعيين أحمد محمود عبدالعزيز أمين تنظيم الجمهورية، كما تم تعيين الكاتب الصحفي محمد سعد الجزار، رئيسًا للجنة النشر والتحرير الصحفي.



وشمل القرار تعيين يوسف منير صديق، رئيسًا للجنة الفنية للانتاج والمونتاج، وتعيين أسامة جرجس ميخائيل أمينًا عامًا للجنة النقابات العمالية، ويوسف العلمي عضوًا للهيئة العليا للحزب بجانب عمله كأمين لمحافظة دمياط، وحامد محمد حامد نائب رئيس المركز الاعلامى للتقييم والمتابعة، وسعيد نجيب أحمد عمارة عضوًا بالهيئة العليا ورئيسًا للجنة التوثيق والرصد الصحفي، وحازم حمد عايش أمينًا عامًا لمحافظة القليوبية.