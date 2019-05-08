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عاجل.. أول رد فعل من صلاح بعد قهر برشلونة والتأهل لنهائي دوري الأبطال

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:40 ص
عاجل.. أول رد فعل من صلاح بعد قهر برشلونة والتأهل لنهائي دوري الأبطال
ليفربول
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منى العوضي
 
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حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

 

وغاب محمد صلاح عن لقاء ليفربول وبرشلونة مساء الثلاثاء بإياب نصف النهائي بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء نيوكاسل بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

 

وكتب مو صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" : "المعنى واضح"، مشيرا بهذه الجملة إلى الرسالة التي كان يقصدها قبل اللقاء بارتدائه قميصا مكتوب عليه: "لا تستسلموا أبدا".

عاجل.. أول رد فعل من صلاح بعد قهر برشلونة والتأهل لنهائي دوري الأبطال
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