عاجل.. أول رد فعل من صلاح بعد قهر برشلونة والتأهل لنهائي دوري الأبطال
الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:40 ص
منى العوضي
Advertisements
Advertisements
حقق نادي
ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة ليتأهل إلى
نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.
وغاب محمد
صلاح عن لقاء ليفربول وبرشلونة مساء الثلاثاء بإياب نصف النهائي بسبب الإصابة التي
تعرض لها في لقاء نيوكاسل بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.
وكتب مو صلاح عبر
حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" : "المعنى
واضح"، مشيرا بهذه الجملة إلى الرسالة التي كان يقصدها قبل اللقاء بارتدائه قميصا
مكتوب عليه: "لا تستسلموا أبدا".
Advertisements
المزيد عن: محمد صلاح قهر برشلونة رياضة دوري ابطال اوروبا الدوري الإنجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة