عصام الحضري يعتدي بالضرب على هاني رمزي







وسخر "رمزي" خلال برنامج "هاني في الألغام" على قناة "الحياة"، قائلًا: "بتضربني ليه دة أنا اديتك مياه معدنية".



برنامج "هانى فى الألغام" تقديم الفنان هانى رمزى، يوميا على قناة "الحياة" فى رمضان.

اعتدى كابتن عصام الحضري، بالضرب والسب على الفنان هاني رمزي، بعدما كشف له الأخير عن المقلب.