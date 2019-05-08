ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عصام الحضري يعتدي بالضرب على هاني رمزي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:56 ص
عصام الحضري يعتدي بالضرب على هاني رمزي
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

اعتدى كابتن عصام الحضري، بالضرب والسب على الفنان هاني رمزي، بعدما كشف له الأخير عن المقلب.

وسخر "رمزي" خلال برنامج "هاني في الألغام" على قناة "الحياة"، قائلًا: "بتضربني ليه دة أنا اديتك مياه معدنية".

برنامج "هانى فى الألغام" تقديم الفنان هانى رمزى، يوميا على قناة "الحياة" فى رمضان.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا