عصام الحضري يعتدي بالضرب على هاني رمزي
الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:56 ص
مريم الشريف
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اعتدى كابتن عصام الحضري، بالضرب والسب على الفنان هاني رمزي، بعدما كشف له الأخير عن المقلب.
وسخر "رمزي" خلال برنامج "هاني في الألغام" على قناة "الحياة"، قائلًا: "بتضربني ليه دة أنا اديتك مياه معدنية".
برنامج "هانى فى الألغام" تقديم الفنان هانى رمزى، يوميا على قناة "الحياة" فى رمضان.
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