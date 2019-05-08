فزع "الحضري" بسبب رحلة سفاري "هاني في الألغام"











وعلق "الحضري"، أثناء سير السيارة التى كان يستقلها أثناء السفاري، بسرعة جنونية، قائلًا: "أخر مرة أعمل سفاري"، محاولا إيقاف السائق.



برنامج "هانى فى الألغام" تقديم الفنان هاني رمزي، يوميًا على قناة "الحياة" في رمضان.





أصيب كابتن عصام الحضري، بحالة من الفزع، أثناء رحلة السفاري، التى تم ايهامه بها فى إطار مقلب الفنان هاني رمزي به، وذلك بعدما شاهد انفجار في الصحراء.