أحمد موسى: قناة أيمن نور الإرهابي سرقت مسلسل "كفر دلهاب"



وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن القناة تهاجم مجموعة إعلام المصريين باستمرار، ولكن يسرقون حقوقها في عرض المسلسل.



ولفت إلى أن المسلسل به إسقاط على جماعة الإخوان المسلمين، وفترة توليهم الحكم، ورغم ذلك عرضوه.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها أيمن نور، سرقت مسلسل "كفر دلهاب"، الذي أنتجته مجموعة إعلام المصريين، في شهر رمضان.