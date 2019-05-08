جمهور عمرو دياب يستبدل أغنية إعلانه الجديد بـ"أنا مهما كبرت صغير" (فيديو)
الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:36 ص
شيماء عطية
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حقق إعلان عمرو دياب، الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات، واستعاد من خلاله الهضبة ذكرياته في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب ردود فعل إيجابية من عشاق الهضبة، خاصة وان الإعلان شهد مشاركة أصدقاء الهضبة من داخل الوسط الفني وخارجه.
وكان من أبرز المشاركين في الإعلان كل من أشرف عبد الباقي، وعزت أبوعوف، وسوسن بدر، ومنة شلبي، ودينا الشربيني، وأحمد فهمي، وريهام عبدالغفور، وحسن الشافعي.
وأعرب عدد من معجبي "دياب" عن سعادتهم بالإعلان، واستعاض بعضهم الأغنية التي صاحبت الإعلان بأغنية "أنا مهما كبرت صغير" الذي سبق أن قدمها الهضبة في عام ٢٠٠١، حيث وجودها مناسبة أكثر لأحداث الإعلان.
"أنا مهما كبرت صغير"، من كلمات مجدي خفاجة، وألحان حميد الشاعري، وتقول الأغنية:
أنا مهما كبرت صغير
أنا مهما عليت مش فوق
مش ممكن يوم نتغير
ده الدنيا غروب وشروق
اليوم و الأمس وبكرة
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