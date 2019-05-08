جمهور عمرو دياب يستبدل أغنية إعلانه الجديد بـ"أنا مهما كبرت صغير" (فيديو)





حقق إعلان عمرو دياب، الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات، واستعاد من خلاله الهضبة ذكرياته في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب ردود فعل إيجابية من عشاق الهضبة، خاصة وان الإعلان شهد مشاركة أصدقاء الهضبة من داخل الوسط الفني وخارجه.





وكان من أبرز المشاركين في الإعلان كل من أشرف عبد الباقي، وعزت أبوعوف، وسوسن بدر، ومنة شلبي، ودينا الشربيني، وأحمد فهمي، وريهام عبدالغفور، وحسن الشافعي.



