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مصادر بديوان البحيرة لـ"الفجر": انتهاء أزمة ضعف مياه الشرب بـ"الكنائس" أغسطس المقبل

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:41 ص
مصادر بديوان البحيرة لـالفجر: انتهاء أزمة ضعف مياه الشرب بـالكنائس أغسطس المقبل
انتهاء أزمة ضعف مياه الشرب في البحيرة
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إسلام أمين
 
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أكدت مصادر موثوقة بديوان عام محافظة البحيرة، أنه تم إبلاغ أهالي قرية الكنائس بكفرالدوار بأن مشكلة ضعف ضخ مياه الشرب سوف تنتهي بانتهاء توسعات محطة مياه كفرالدوار عقد 4 بطاقة 43 ألف متر مكعب يوم، وإنشاء خط بطول 7 كيلو متر من المحطة الجاري إنشائها وحتى قرية الكنائس، وأنه من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في شهر 8 عام 2019 بواسطة الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت المصادر لـ"الفجر"، أنه تم الانتهاء من ربط خط "دفشو – بولين" قطر 500 مم وطول 5 كيلو متر علي خط قائم بقطر 630 مم، وذلك لتحسين الضغوط بقري بولين وأطراف شبكات قرية الكنائس عدا المنطقة العالية.

كما أضافت المصادر، أنه تم إحلال وتجديد خط مياه عزب دفشو طريق الغفران قطر 10 بوصة بلاستيك بطول 2 كيلو متر، ليخدم قري "القصر الأبيض، الحمرا البحيرة، الحمرا القبلية، العريشة، الوسطانية، العدل البحيرة، العدل القبلية، حوض 6، حوض 7، حوض 8، حيدر، مراد، خليفة، عزبة محمود شعلة".

بالإضافة إلي تحسين الضغوط بعزبة 7 بالربط علي شبكة مياه شركة مياه الإسكندرية بعد التنسيق معها، وتحسين الضغوط بعزبة سلومة بمجلس قرية زهرة عن طريق ربطها بعزبة التسعين.
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