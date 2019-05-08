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مسلسلات رمضان 2019.. تحطيم "كافيه" على ربيع في "فكرة بمليون جنيه"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:24 ص
مسلسلات رمضان 2019.. تحطيم كافيه على ربيع في فكرة بمليون جنيه
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مريم الشريف
 
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فوجىء "علاء مصباح" الذي يجسد دوره الفنان على ربيع، في أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تحطيم المقهى الذى استأجره لإقامة مشروع عليه، استثمارًا لأمواله، بسبب مشاجرة بين مجموعة شباب حول كرة القدم.

وفى ذات الوقت، وجد "علاء مصباح" الشرطة بعدما تحدث إليها هاتفيًا تخبره بوجود قضية عليه بتهمه سرقة كهرباء لهذا المقهى.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبدالله، وأحمد السيسي، إنتاج صادق الصباح، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.

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