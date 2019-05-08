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تعرف على أهمية "كارت" حملة "100 مليون صحة"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 02:05 ص
تعرف على أهمية كارت حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير مبادرة 100 مليون صحة، إن أكبر أهمية للكارت الخاص بفحص "فيروس سي"، وحملة "100 مليون صحة" هو أن يعرف المواطن السجل الطبي الخاص به.

ولفت "الشيشيني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، والإعلامي أحمد سمير، إلى أن الكارت مدون به كل البيانات الخاصة بالشخص.

وأوضح نائب مدير مبادرة 100 مليون صحة، أن أمراض الضغط والسكري وغيرها من الأمراض غير السارية ليس لها أعراض في البداية ويجب على الشخص أن يتابع صحته كل ستة أشهر، لافتا إلى أن من فقدوا الكارت هناك 300 نقطة يمكن من خلالها استخراج بدل فاقد أو إعادة التحليل لو تطلب الأمر.
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