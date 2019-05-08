ياسين عبدالصبور يتمكن من حل أزمة العاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بأسوان

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تلقى النائب ياسين عبدالصبور نائب دائرة نصر النوبة بمحافظة اسوان، شكوى جماعية، وإستغاثة عاجلة من عدد كبير من العاملين فى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بأسوان، يطالبون النائب بالتدخل وإنصافهم، عقب نجاحه وتمكنه فى مساعدة عاملى عدد من الشركات والمؤسسات بأسوان للحصول على مطالبهم ومستحقاتهم، مؤكدين خلال شكواهم أنهم لم يتم صرف بدل النقدى الخاص بهم



وأشار إلى صدور قرار بالصرف من الشركة القابضة موجه لشركة المعمورة، إضافة إلى أنهم دائمين ومثبتين بقانون 203 قطاع أعمال عام، ويحل عليهم هذا الشهر وهو الثالث الذى لم يتم الصرف لهم.



وأجرى النائب ياسين عبدالصبور إتصالا ً مباشرا ً مع مكتب وزير قطاع الأعمال، شارحا ً، معاناة العاملين ومدى ظروفهم المعيشية، ورغبتهم فى الحصول على ذلك البدل لتعينهم على مواجهة أعباء خاصة وأنه صدر قرار الصرف من الشركة القابضة، متمنيا ً وضع حل فورى وعاجل لهم إسوة بما تم فى الشركات الآخرى، لافتا ً إلى أنه يقدر دور وزارة الأعمال فى الإنحياز للعاملين بجميع الشركات والتابعة لفروع أسوان بصفة خاصة.



وفى استجابة سريعة من مكتب الوزير لطلب النائب، أعرب مسئولى الوزارة، عن تفهمهم لطلب النائب، وتقبلهم لوجهة نظر ورؤية النائب، وأحقية العاملين، معبرين عن تدارك خطأ النسيان والسهو فى الصرف لشركة المعمورة، مؤكدين للنائب ياسين عبدالصبور، عن تلافى ذلك السهو والخطأ الغير مقصود فى القريب العاجل.



وتلقى النائب، إتصالا ً هاتفيا من المهندسة " ميرفت حطبه " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، للتأكيد على البدء فى إجراءات الصرف للعاملين بشركة المعمورة فى أسوان، إستجابة لطلب النائب، والذى أبدى جزيل شكره لــ " حطبة " ولمكتب الوزير، لتفهمهم الأمر، ولسرعة تجاوبهم وتدخلهم لإرضاء العاملين، معربا ً عن إمتنانه لهم لإنحيازهم الدائم لمطالب العاملين وسعيهم لحل المعوقات التى تواجههم بجميع شركات أسوان التابعة للشركة القابضة ولقطاع الأعمال.