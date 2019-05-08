"تعليم الأقصر" تعلن استعدادها لبدء امتحانات الصف الأول الثانوي

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وأوضح عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم عقد اجتماعًا مع مديرى الادارات ومديرى المدارس الثانوية واخصائيين التطوير التكنولوجي، حيث ناقش خلاله التعليمات الخاصة بسير الامتحانات.



أكد عمران أنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الاختبار في تلك المادة سواء إلكتروني أو ورقي، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان واتباع الإجراءات القانونية حيال ذلك.



كما شدد على مديري المدارس بأنه في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب، للاختبار يجب أن يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائيين التطوير ضمانًا لحق الطالب.



وطالب بالالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقًًا لما هو موضح بجدول الامتحان المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كما طالب مديري المدارس بالتنبيه على الطلاب للحضور مبكرًا في اليوم الأول فقط قبل بدء الاختبار على الأقل بنصف ساعة وذلك لتسجيل الحضور إلكترونيًا.



وأشار إلى أنه تم إعداد اختبار ورقي، أسوة بما كان يتم في الأعوام السابقة لكلا من طلاب الدمج، والمنازل والخدمات.



وأضاف عمران أن طلاب المدارس الخاصة سيؤدون الامتحان إلكترونيًا بإحدى المدارس الحكومية بالفترة المسائية، مشددًا على ضرورة قيام كل مدرسة بتأمين لوحات الكهرباء وقواطع التيار الكهربائي تأمينًا كليًا وخاصة أثناء انعقاد الامتحان وكذلك تأمين حجرة التحكم التكنولوجى.



كما نبه إلى ضرورة توجيه الطلاب بالدخول على الانترنت لتحديث برامج التابلت الخاصة بهم لضمان كفاءة الاستخدام أثناء الاختبار.

