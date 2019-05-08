"حفرة بعمق 12 مترا".. كواليس انتشال جثة "ضحية الأثار" بالصف

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كشفت معاينة رجال مباحث الجيزة، أن الحفرة المعثور على عامل داخلها بإحدى قرى مركز الصف، بعمق 12 مترا، وقطرها حوالي 2 متر، وتبين عدم وجود أي أشخاص أخرين بمكان العثور على الجثة.



كان نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في انتشال جثة عامل، لقى مصرعه إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الأثار، داخل احدي المنازل بمركز الصف، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من العقيد علاء خلوصى رئيس قسم الإطفاء بوفاة شخص إثر انهيار حفرة بقرية عرب العبابدة، وعلى الفور انتقل المقدم حازم لاشين رئيس المنطقة الجنوبية والنقيب هواري أحمد حسن إلى مكان الواقعة، وقوة من مركز شرطة الصف تحت إشراف العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة،وتبين أنة أثناء قيام سيد ا،31سنة، عامل بإحدي الشركات بالتنقيب عن الآثار، أسفل احدي المنازل بالقرية، انهارت عليه الرمال مما أدى إلى وفاته.



وتمكنت القوات من انتشال الجثة باستخدام الحفارات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

