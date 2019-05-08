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مسلسلات رمضان 2019.. حسن حسني يعلم بحقيقة وفاة أحفاده في حادث حريق بـ"أبو جبل"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:19 ص
مسلسلات رمضان 2019.. حسن حسني يعلم بحقيقة وفاة أحفاده في حادث حريق بـأبو جبل
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سعد نبيل
 
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شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "أبو جبل"، بطولته الفنان مصطفى شعبان، اجواء من الدرما والحزن، والتشويق والاثارة.

ومن ابرز تلك الاحداث، مشهد حزين، بين الفنان مصطفى شعبان، والفنان القدير حسن حسني،  داخل المستشفى،  ليطمأن على حالته الصحية بعد وقوع حادث الحريق.

وفي نفس السياق سال حسني، على احفاده الذي توفو مساء امس ضمن احداث الحلقة الاولى، ولم يستطيع "أبو جبل"، ان بخبئ على والده كثيرًا انهم تفو اثر الحادث.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.
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