"ضحية الأثار".. انتشال جثة عامل انهارت عليه الرمال في الصف

Advertisements

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في انتشال جثة عامل، لقى مصرعه إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الأثار، داخل احدي المنازل بمركز الصف، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



كان ورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من العقيد علاء خلوصى رئيس قسم الإطفاء بوفاة شخص إثر انهيار حفرة بقرية عرب العبابدة، وعلى الفور انتقل المقدم حازم لاشين رئيس المنطقة الجنوبية والنقيب هواري أحمد حسن إلى مكان الواقعة،وتبين أنة أثناء قيام سيد ا،31سنة، عامل بإحدي الشركات بالتنقيب عن الآثار، أسفل احدي المنازل بالقرية، انهارت عليه الرمال مما أدى إلى وفاته.



وتمكنت القوات من انتشال الجثة باستخدام الحفارات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

