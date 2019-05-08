إقبال كبير من المواطنين على معارض "أهلا رمضان" في الأقصر (صور)

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تشهد معارض أهلًا رمضان بالأقصر، اقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي، خلال اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم.



وافتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عدة معارض "أهلًا رمضان"، بكافة مدن ومراكز محافظة الأقصر، حيث من المقرر أن تستمر المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وأوضح التجار، أن المعارض تشهد اقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي، خاصة بعد صلاة التراويح لشراء السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30% بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وأضاف تجار المعرض، أن السلع الغذائية مخصصة للمواطنين فقط، بعيدًا عن بيعها للتجار، لعدم استغلال التخفيضات في شراء كميات وطرحها بالأسواق كإحدى طرق احتكار السلع، وبيعها بأسعار مرتفعة.



وتهدف معارض "أهلًا رمضان" إلى توفير كل السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.

