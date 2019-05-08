مسلسلات رمضان 2019.. وفاة شقيق مصطفى شعبان وانهيار زوجته في "أبو جبل"





شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "أبو جبل"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، أجواءً من الدراما والحزن، والتشويق والإثارة.





ومن أبرز تلك الاحداث، تلقي الفنان مصطفى شعبان الذي يجسد دور "حسن أبو جبل"، خبر وفاة شقيقه، أثناء تواجده بالمستشفى مع والده، الذي دخل في غيبوبة عند علمه بأن أحفاده توفوا إثر حادث الحريق.





وفي نفس السياق علم زوجه شقيقة، وأسرتها، خبر الوفاة ليعم الحزن والبكاء داخل المستشفى وفي لقطة أخرى انهارت الفنان عائشة بن أحمد، والتي تجسد دور زوجة "أبو جبل"، عند تلقيها العزاء في اطفالها





المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.



