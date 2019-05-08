"تهشم بالجمجمة وطعنات بالجسم".. ضبط تشكيل عصابي سرق "توك توك" وإصابه سائقه





وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي بغرض سرقة التوك توك وتم ضبط أحد افرادة وبحوزته التوك توك المسروق وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة لتولى النيابة العامة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة العثور على سائق مصاب بعدة طعنات اعلى الطريق الدائري بالمقطم وتبين أن تشكيل عصابى وراء ارتكاب الواقعة بغرض سرقته.تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصاب باحد الطرق بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على سائق مصاب بعدة طعنات بالجسم وتهشم بالجمجمة وتم نقلة الى المستشفى فى حالة حرجة.