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مسلسلات رمضان 2019.. "حكايتي" الحلقة الثانية.. وفاة والدة ياسمين صبري واشتعال الصراع بين الأخوة

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:33 ص
مسلسلات رمضان 2019.. حكايتي الحلقة الثانية.. وفاة والدة ياسمين صبري واشتعال الصراع بين الأخوة
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سارة إبراهيم
 
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تضمنت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل "حكايتي"، وفاة "صوفيا" سارة التونسي، والدة "داليدا" ياسمين صبري، بعد اكتشاف مرضها بسرطان المخ، وإهمال زوجها "سليم" جمال عبد الناصر، حالتها الصحية وعدم توفير تكاليف علاجها خارج مصر.


ودارت الأحداث حول صراع الأخوة "سليمان" أحمد بدير، و"سليم" جمال عبد الناصر، و"سعد" إدوارد، حول رغبة الأول في تنازل الثاني عن نصيبه مقابل تسديد مديونته، ويتدخل الثالث في إشعال الخلاف بين الإثنين، وتقع "داليدا" ضحية سلبية والدها ونزواته.


تطلب "صوفيا" من ابنتها "داليدا" ترك منزل والدها وتحقيق حلمها في امتلاك "جاليري" لعرض تصميماتها، وتنصحها بالبعد عن تسلط عائلتها وكرههم لها، خاصة بعد حرمانها من الذهاب إلى الجامعة قبل أشهر معدودة من تخرجها، ورفض والدها زواجها من "أدهم" أحمد حاتم ابن عمها.


"حكاياتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويعد البطولة الأولى للفنانة ياسمين صبري في الدراما، بعد عدة نجاحات في السنوات الأخيرة.


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