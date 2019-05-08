مسلسلات رمضان 2019.. "حكايتي" الحلقة الثانية.. وفاة والدة ياسمين صبري واشتعال الصراع بين الأخوة





تضمنت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل "حكايتي"، وفاة "صوفيا" سارة التونسي، والدة "داليدا" ياسمين صبري، بعد اكتشاف مرضها بسرطان المخ، وإهمال زوجها "سليم" جمال عبد الناصر، حالتها الصحية وعدم توفير تكاليف علاجها خارج مصر.





ودارت الأحداث حول صراع الأخوة "سليمان" أحمد بدير، و"سليم" جمال عبد الناصر، و"سعد" إدوارد، حول رغبة الأول في تنازل الثاني عن نصيبه مقابل تسديد مديونته، ويتدخل الثالث في إشعال الخلاف بين الإثنين، وتقع "داليدا" ضحية سلبية والدها ونزواته.



