أول قرار لنيابة طوخ بشأن قاتل زوجته وشقيقه للخلاف على مصروفات رمضان





وتبين مصرع ربة منزل تدعي"ث" علي يد زوجها وشقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة ودلت التحريات ان الزوج المتهم سيئ السمعة ومطرود من منزل العائلة واليوم عاد للمنزل وتشاجر مع زوجته التي طالبته بتوفير نفقات المنزل وأبنائه وخاصة مع حلول شهر رمضان فرفض الزوج وحدثت بينهما مشاجره فاستل الزوج سيكنا ووجه لها عدة طعنات ولفظت أنفاسها في الحال وعندما تدخل شقيقه ويدعي "م.م"45 سنة صاحب معرض سيراميك لمنعه طعنه بعدة طعنات نافذة نقل علي إثرها المستشفي في حالة خطيرة‎ حتى لقي وافته المنية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



قرر مصطفي توفيق وكيل أول نيابة طوخ، برئاسة المستشار أحمد الميهى رئيس النيابة،حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامة بقتل زوجتة وشقيقه بمشاجرة علي مصروفات المنزل، كما صرحت النيابة العامةبالتصريح بدفن الجثتين.وكان قد تلقي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوجود مشاجرة وقتيلن بقرية بلتان دائرة المركز ،واخطر اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، وانتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية والعقيد حسني نصار مفتش مباحث بنها.