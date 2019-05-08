رئيس الاتحاد العراقي لكمال الأجسام يشيد بدور "فهيم" لإنجاح البطولة العربية بمصر

أكد فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد العراقي لكمال الأجسام علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر بلدنا الثاني والعراق وهذا كان واضحا في استضافتنا مؤخرا في البطولة العربية لكمال الأجسام التي أقيمت في اسيوط وكانت السمة الغالبة هي حسن الاستضافة والاستقبال الرائع من اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ولهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام علي هذه البطوله الناجحه بكل المقاييس والتي تم إخراجها بمستوى يليق بأسم مصر وضيوف مصر الغاليين علي ارض صعيد مصر مدينة اسيوط العريقة