ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رد فعل غير متوقع من مورينيو على تصريحات كلوب

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:18 ص
رد فعل غير متوقع من مورينيو على تصريحات كلوب
ليفربول
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

عبر يورجن كلوب المدير الفني لبرشلونة عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه الكبير على برشلونة برباعية نظيفة وصعوده لنهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال كلوي عقب نهاية المباراة "إنها ليلة مميزة جدًا! هاجمنا بكل شيء وأي شيء لدينا ودافعنا بكل شيء".

 

وأضاف "أنا فخور كوني مدرب هذا الفريق، الذي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين".

 

وواصل "قلتُ للفريق 'الأمر مستحيل على كل فريق لكن لأنكم أنتم من تمرون بهذا الموقف فمازال الأمر ممكنًا ومازالت هناك فرصة".

 

وأشار :"هذا النادي عبارةٌ عن خليط من الأجواء، المشاعر، الرغبة، والجودة الكروية. هذا النادي لديه قلبٌ كبير، واليوم كان ينبض كالمجنون. أنا سعيدٌ أننا جعلنا الناس تعيش هذه التجربة".

 

وزاد "هذا النادي! إن كان عليّ وصف ليفربول بوصفٍ ما فهو 'قلبٌ شجاع!' واليوم كان ذلك القلب يخفق بجنون".

 

وعن الهدف الرابع قال :"على الهدف الرابع: "كان علينا أن نكون جادين، ولكن كذلك يجب أن نكون خبيثين".

 

وأتم "لا أعلم إن كان قد حدثَ أمرٌ كهذا من قبل ولا أعلم إن كان سيحدث أمرٌ كهذا في المستقبل".

 

وبعد هذه التصريحات التي أدلى بها المدرب الألماني، رفع البرتغالي جوزيه مورينيو القبعة لمدرب ليفربول، وقام بالتصفيق، وذلك أثناء التحليل على اللقاء في قناة بي إن سبورت.

 

Advertisements
المزيد عن: يورجن كلوب مورينيو ليفربول رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا