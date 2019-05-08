مرتضى منصور يهاجم رامز جلال: "البرنامج يحتوي على ألفاظ خارجة وسب دين"





وأكد رئيس النادي أن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يترك هذه البذاءات والبرامج لكنه يحارب قنوات الزمالك وبرنامج النادي.





وأضاف "البرنامج يحتوي على ألفاظ خارجه وسب دين وهو ما يرفضه ويستنكره الشعب المصري ورئيس الدولة" .





ووجه رئيس الزمالك رسالته لكل أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهل يقبلون بعرض هذا البرنامج أم أنهم يغضون الطرف عن مثل هذه البرامج لأنها تدفع مقابل نشرها.

استنكر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إذاعة حلقات برنامج "رامز في الشلال" وظهور ألفاظ خارجة في البرنامج خلال إذاعته في شهر رمضان الكريم.