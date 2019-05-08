مسلسلات رمضان 2019.. بعد عرض الحلقة الثانية.. "أبو جبل" ترند عبر "تويتر"

تصدر هاشتاج مسلسل "أبو جبل" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث حل في المركز التاسع عشر ضمن قائمة الأكثر شيوعًا عبر الموقع داخل مصر.





ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل الذي يلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان.





المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.