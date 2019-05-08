بعد مشاركتها تامر حسني في إعلان "أورنج".. نانسي عجرم ترند عبر "تويتر"

تصدر هاشتاج نانسي عجرم ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث حل في المركز الثالث عشر ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع داخل مصر.





ويأتي ذلك بعد مشاركة نانسي في إعلان أورنج مع الفنان تامر حسني، حيث قدما أغنية "فرق كبير"، وحقق الإعلان ردود فعل إيجابية، وشهد مشاركة الفنان مصطفى هريدي الذي سبق وشارك تامر حسني في فيلم "عمرو وسلمى".