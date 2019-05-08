ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد مشاركتها تامر حسني في إعلان "أورنج".. نانسي عجرم ترند عبر "تويتر"

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:12 ص
بعد مشاركتها تامر حسني في إعلان أورنج.. نانسي عجرم ترند عبر تويتر
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تصدر هاشتاج نانسي عجرم ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث حل في المركز الثالث عشر ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع داخل مصر.

ويأتي ذلك بعد مشاركة نانسي في إعلان أورنج مع الفنان تامر حسني، حيث قدما أغنية "فرق كبير"، وحقق الإعلان ردود فعل إيجابية، وشهد مشاركة الفنان مصطفى هريدي الذي سبق وشارك تامر حسني في فيلم "عمرو وسلمى".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا